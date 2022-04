மாநில செய்திகள்

2 ஆண்டுகளுக்கு பின் கொரோனா நோயாளிகள் இல்லாத மருத்துவமனையாக மாறிய ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனை