தேசிய செய்திகள்

300 யூனிட் இலவச மின்சாரம்; ஆலோசனை செய்ய டெல்லி பறந்த பஞ்சாப் முதல்-மந்திரி + "||" + 300 units of free electricity; Punjab first-minister flew to Delhi to consult

300 யூனிட் இலவச மின்சாரம்; ஆலோசனை செய்ய டெல்லி பறந்த பஞ்சாப் முதல்-மந்திரி