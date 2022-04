தேசிய செய்திகள்

பீகார் முதல் மந்திரி நிதிஷ் குமார் பங்கேற்ற விழாவில் வெடி குண்டு வீசப்பட்டதால் பதற்றம் + "||" + A bomb was hurled near Bihar Chief Minister Nitish Kumar's 'Jansabha' site in Nalanda. More details awaited.

