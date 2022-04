மாநில செய்திகள்

மருத்துவ படிப்புக்கான அனைத்து சுற்று கலந்தாய்வுகளையும் தமிழக அரசே நடத்த வேண்டும் - அன்புமணி ராமதாஸ் + "||" + Medical Education: All rounds of consultations should be conducted by the Government of Tamil Nadu - Anbumani Ramadas

மருத்துவ படிப்புக்கான அனைத்து சுற்று கலந்தாய்வுகளையும் தமிழக அரசே நடத்த வேண்டும் - அன்புமணி ராமதாஸ்