கிரிக்கெட்

சென்னை அணிக்கு எதிராக விளையாடுவது எனது சகோதரர்களுக்கு எதிராக விளையாடுவது போன்றது : டு பிளெஸ்சிஸ் நெகிழ்ச்சி + "||" + Playing against Chennai is like playing against my brothers: Du Plessis Flexibility

சென்னை அணிக்கு எதிராக விளையாடுவது எனது சகோதரர்களுக்கு எதிராக விளையாடுவது போன்றது : டு பிளெஸ்சிஸ் நெகிழ்ச்சி