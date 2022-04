மாநில செய்திகள்

அதிமுக ஆட்சியின் சாதனைகளை தங்கள் சாதனைகளாக கூறும் முதல்-அமைச்சருக்கு மீண்டும் நினைவுபடுத்துகிறேன் - எடப்பாடி பழனிசாமி டுவீட் + "||" + I would like to remind the First Minister of the achievements of the AIADMK regime as their achievements - Edappadi Palanisamy Tweet

