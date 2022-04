மாநில செய்திகள்

மதுரை சித்திரைத் திருவிழா: ஏப்.14-ம் தேதி முதல் 19-ம் வரை சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம் + "||" + Madurai Chithrai Festival: Special buses will run from April 14 to 19

மதுரை சித்திரைத் திருவிழா: ஏப்.14-ம் தேதி முதல் 19-ம் வரை சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்