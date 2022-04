உலக செய்திகள்

ஒருபோதும் மறக்கமாட்டேன்... போரில் தாயை இழந்த 9 வயது சிறுமியின் மனமுருக்கும் கடிதம் + "||" + I will never forget ... the heartbreaking letter of a 9 year old girl who lost her mother in the war

ஒருபோதும் மறக்கமாட்டேன்... போரில் தாயை இழந்த 9 வயது சிறுமியின் மனமுருக்கும் கடிதம்