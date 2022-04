கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் : பெங்களூரு அணியை வீழ்த்தி, முதல் வெற்றியை பதிவு செய்தது சென்னை அணி + "||" + IPL: Chennai beat Bangalore to record their first win

ஐபிஎல் : பெங்களூரு அணியை வீழ்த்தி, முதல் வெற்றியை பதிவு செய்தது சென்னை அணி