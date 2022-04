உலக செய்திகள்

நைஜீரியாவில் பயங்கரம் கிராமங்களுக்குள் புகுந்து கொள்ளை கும்பல் துப்பாக்கிச்சூடு70 பேர் கொன்று குவிப்பு + "||" + Nigeria: Gunmen attack kills at least 70 in Plateau state

நைஜீரியாவில் பயங்கரம் கிராமங்களுக்குள் புகுந்து கொள்ளை கும்பல் துப்பாக்கிச்சூடு70 பேர் கொன்று குவிப்பு