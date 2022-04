மாநில செய்திகள்

திருப்பத்தூர்: மனைவி நடத்தையில் சந்தேகப்பட்டு கடப்பாரையால் அடித்துக் கொலை + "||" + Wife robbed and beaten to death in Tirupathur

திருப்பத்தூர்: மனைவி நடத்தையில் சந்தேகப்பட்டு கடப்பாரையால் அடித்துக் கொலை