உலக செய்திகள்

இலங்கை அரசுக்கு எதிராக போராட்டம்: பேச்சுவார்த்தை நடத்த தயார் - மகிந்த ராஜபக்சே அறிவிப்பு + "||" + Sri Lanka PM ready for talks on day 5 of protest near president's office

இலங்கை அரசுக்கு எதிராக போராட்டம்: பேச்சுவார்த்தை நடத்த தயார் - மகிந்த ராஜபக்சே அறிவிப்பு