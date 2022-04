நியூயார்க் மெட்ரோ ரெயிலில் பயங்கர துப்பாக்கிச்சூடு; 62 வயது முதியவரின் வெறிச்செயல்!

நியூயார்க்,

அமெரிக்காவின் முக்கிய நகரமான நியூயார்க் அருகே உள்ள புரூக்ளின் மெட்ரோ ரெயில் சுரங்கப்பாதையில் நேற்று பயங்கர துப்பாக்கிச்சூடு நடைபெற்றது.

எப்போதும் பரபரப்பாக காணப்படும் இந்த சுரங்க ரெயில் பாதையில், உள்ளூர் நேரப்படி காலை 8.30 மணி துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்பட்டுள்ளது. துப்பாக்கிச்சூட்டில் 7 ஆண்கள் மற்றும் 3 பெண்கள் என 10 பேரும், சம்பவத்தின்போது ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கி 13 பேர் வரை காயம் அடைந்தனர். ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக யாருக்கும் உயிர்ச்சேதம் ஏற்படவில்லை.

எனினும், துப்பாக்கிச்சூடு யார் நடத்தியது என்ற விவரம் வெளியிடப்படாமல் இருந்தது. இந்த நிலையில், இந்த பயங்கர துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தை நடத்தியது, பிராங்க் ஜேம்ஸ்( 62 வயது) என்ற ஒரு தனி மனிதன் தான் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது.

எனினும், பிராங்க் ஆர்.ஜேம்ஸ் என்ற நபரே துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கு காரணமா என்பது உறுதியாக தெரியவில்லை என்று புலனாய்வாளர்கள் கூறினர். ஆனால் 62 வயதான அந்த நபர் வெளியிட்ட சமூக ஊடக வீடியோக்களை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர்.

அதில் அவர் அமெரிக்காவை இனவெறி நாடாக குறை கூறி நிறைய வீடியோக்களை பதிவிட்டுள்ளார். நியூயார்க் நகரத்தில் இருக்கும் பல பிரச்சினைகளை குறித்தும் அந்நகர மேயர் ஆடம்ஸ் பற்றியும் பதிவிட்டுள்ளார். இதனை தொடர்ந்து அந்நகர மேயர் ஆடம்ஸ்க்கு பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், சந்தேகப்படும் நபரைக் குறித்த எந்தவொரு துப்பு கொடுத்தாலும் அல்லது தாக்குதல் பற்றிய தகவல் அளித்தாலும் 50,000 டாலர்கள் வெகுமதியாக அளிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சந்தேகப்படும் நபர், ஒரு ஆரஞ்சு நிற ஆடை, அதன் மீது சாம்பல் நிற ஸ்வெட்ஷர்ட் மற்றும் கட்டுமான ஹெல்மெட், அறுவை சிகிச்சை முகமூடியை அணிந்த கருப்பு நிற ஆண் ஆவார் என்பன போன்ற விவரங்களை நியூயார்க் காவல்துறை வெளியிட்டுள்ளது.

அந்த மர்ம நபர், சம்பவத்தன்று காலையில் மேன்ஹாட்டனுக்குச் செல்லும் சுரங்கப்பாதை ரெயிலில் பயணம் செய்தார். அப்போது அவர் புகை வெளியிடும் குண்டுகளை வெடிக்க செய்து ரெயில் முழுவதையும் புகை மண்டலமாக ஆக்கியுள்ளார். அதன்பின் தனது துப்பாக்கியால் பயனிகளை நொக்கி கண்மூடித்தனமாக 33 முறை சுட்டுள்ளார். பின்னர் அங்கிருந்து தப்பி மறைந்துவிட்டார்.

ரெயில் நிலையத்தின் வெளியே கைவிடப்பட்ட நிலையில் நின்றிருந்த ‘யு-ஹால் வேன்’ - வாகனம் ஒன்றை புலனாய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்தனர். அது குற்றவாளி பயன்படுத்தியது என்பது தெரியவந்துள்ளது.

நியூயார்க் காவல் துறை துப்பறியும் அதிகாரிகள், எப் பி ஐ அதிகாரிகள், பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் இணைந்து ஒருங்கிணைந்த விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

காலை நேரம் என்பதால், பயணிகள் கூட்டம் சற்று அதிகமாக இருந்தது. துப்பாக்கியால் சுட்டதில் காயம் அடைந்தவர்கள் சிலர் ரத்த காயங்களுடன் வெளியே செல்வதையும் அவர்களுக்கு அங்கிருந்த சக பயணிகள் உதவி அளித்து வரும் காட்சிகளும் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி பதைபதைக்க வைத்துள்ளன.

இந்த சம்பவத்திற்கு காரணமான குற்றவாளியைக் கண்டுபிடிக்கும் வரை நாங்கள் விடமாட்டோம் என்று அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் சூளுரைத்தார்.காயமடைந்தவர்களுக்கு உதவிய சக பயணிகளுக்கு நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த கொடூரமான துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தை கண்காணித்து வருவதாகவும், இந்த சம்பவம் மிகுந்த வேதனையை அளிப்பதாகவும் நியூயார்க்கில் உள்ள இந்திய துணைத் தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது.

நியூயார்க் காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள டுவிட் பதிவில் “விசாரணை நடைபெற்று வருவதால் புரூக்ளின் 4-வது அவென்யூ பகுதிக்கு செல்வதை தவிர்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பயண தாமதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது “ என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது பயங்கரவாத செயலாக இருக்குமா? என்பதை இப்போதைக்கு உறுதிப்படுத்த என்று நியூயார்க் காவல்துறை அதிகாரிகள் மறுத்துவிட்டனர்.

