உலக செய்திகள்

நியூயார்க்கில் சீக்கியர்கள் இருவர் மீது தாக்குதல்: ஒருவர் கைது + "||" + 2 Sikh Men Attacked In Alleged Hate Crime In New York, 1 Suspect Arrested

நியூயார்க்கில் சீக்கியர்கள் இருவர் மீது தாக்குதல்: ஒருவர் கைது