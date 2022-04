துபாய்,

சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐ.சி.சி.) 20 ஓவர் போட்டிகளுக்கான பேட்ஸ்மேன், ஆல்ரவுண்டர் மற்றும் பந்துவீச்சாளர்களுக்கான புதிய தரவரிசை பட்டியலை இன்று வெளியிட்டது.

இதில் பேட்ஸ்மேன், ஆல்ரவுண்டர் மற்றும் பந்துவீச்சாளர்கள் என அனைத்து தரவரிசை பட்டியலிலும் சேர்த்தே ஒரு இந்திய வீரர் மட்டுமே இடம்பெற்றுள்ளார்.

பந்துவீச்சாளர்கள் மற்றும் ஆல்ரவுண்டர்களுக்கான தரவரிசையில் இந்திய வீரர்கள் யாரும் இடம்பெறவில்லை. பேட்ஸ்மேன்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் மட்டும் இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர் கேஎல் ராகுல் இடம்பெற்றுள்ளார்.

