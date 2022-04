கிரிக்கெட்

முதல் வெற்றியை எனது மனைவிக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் - ஜடேஜா + "||" + I dedicate the first victory to my wife - Jadeja

