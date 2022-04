தேசிய செய்திகள்

மத பேரணி மீது கல் வீசி தாக்குதல் - பிரதமரின் வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்ட வீடு இடிப்பு + "||" + House constructed under PMAY on govt land demolished in violence-hit Khargone

மத பேரணி மீது கல் வீசி தாக்குதல் - பிரதமரின் வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்ட வீடு இடிப்பு