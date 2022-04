உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் மெட்ரோ சுரங்கப் பாதையில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியவர் கைது + "||" + The suspect in the #BrooklynSubwayAttack has been arrested: New York Police Commissioner Keechant Sewell

அமெரிக்காவில் மெட்ரோ சுரங்கப் பாதையில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியவர் கைது