மாநில செய்திகள்

கன்னியாகுமரியில் ஒரே நேரத்தில் சூரியன் மறைவு, சந்திரன் உதயமாகும் அபூர்வ காட்சிநாளை மறுநாள் பார்க்கலாம் + "||" + Simultaneous sunset and moonrise in Kanyakumari See you the next day

கன்னியாகுமரியில் ஒரே நேரத்தில் சூரியன் மறைவு, சந்திரன் உதயமாகும் அபூர்வ காட்சிநாளை மறுநாள் பார்க்கலாம்