உலக செய்திகள்

நடுவானில் விமான கதவை திறக்க முயன்ற பெண் பயணிக்கு ரூ.62.37 லட்சம் அபராதம் + "||" + Female passenger fined Rs 62.37 lakh for trying to open flight door

நடுவானில் விமான கதவை திறக்க முயன்ற பெண் பயணிக்கு ரூ.62.37 லட்சம் அபராதம்