உலக செய்திகள்

ஆசியாவின் சக்திவாய்ந்த நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா 4-வது இடம் + "||" + Most Powerful Country in Asia: India slips again in the list of powerful countries of Asia, this foreign country at number one

ஆசியாவின் சக்திவாய்ந்த நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா 4-வது இடம்