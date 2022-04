மாநில செய்திகள்

மழையினால் பாதிப்படைந்த பயிர் சேதங்களுக்கு உடனடியாக உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் - எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல் + "||" + Immediate relief should be provided for crop damage caused by rains - Edappadi Palanisamy insisted

மழையினால் பாதிப்படைந்த பயிர் சேதங்களுக்கு உடனடியாக உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் - எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல்