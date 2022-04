மாநில செய்திகள்

கோயம்பேட்டில் வன்முறையில் ஈடுபட்ட பாஜகவினரை கைது செய்ய வேண்டும் - திருமாவளவன் + "||" + In Koyambedu BJP should be arrested for engaging in violence - Thirumavalavan

கோயம்பேட்டில் வன்முறையில் ஈடுபட்ட பாஜகவினரை கைது செய்ய வேண்டும் - திருமாவளவன்