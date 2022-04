மாநில செய்திகள்

சுந்தரேஸ்வரருடன் திருக்கல்யாணம் நிறைவடைந்த நிலையில் மீனாட்சி அம்மன் பூப்பல்லக்கில் வீதி உலா... + "||" + With the marriage of Sundareswarar completed Meenakshi Amman Bhoopallakil Veedi Ula ...

சுந்தரேஸ்வரருடன் திருக்கல்யாணம் நிறைவடைந்த நிலையில் மீனாட்சி அம்மன் பூப்பல்லக்கில் வீதி உலா...