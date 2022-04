உலக செய்திகள்

உக்ரைன் போரையொட்டி புதின், ஜெலன்ஸ்கி விரைவில் பேச்சுவார்த்தை துருக்கி வெளியுறவு மந்திரி தகவல் + "||" + In the wake of the Ukraine war, Zelensky soon negotiated Information from the Foreign Minister of Turkey

உக்ரைன் போரையொட்டி புதின், ஜெலன்ஸ்கி விரைவில் பேச்சுவார்த்தை துருக்கி வெளியுறவு மந்திரி தகவல்