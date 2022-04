உலக செய்திகள்

#லைவ் அப்டேட்ஸ் : உக்ரைனில் 4 வாரங்களாக 300 பேர் பிணைக்கைதிகளாக சிறைபிடிப்பு + "||" + Russia-Ukraine live news: Russia says the Moskva warship has sunk

#லைவ் அப்டேட்ஸ் : உக்ரைனில் 4 வாரங்களாக 300 பேர் பிணைக்கைதிகளாக சிறைபிடிப்பு