"பட்லரிடம் இருந்து சக வீரர்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்" - அஸ்வினை மறைமுகமாக சாடினாரா யுவராஜ் ?

மும்பை,

ஐபிஎல் தொடரில் நேற்று நடந்த போட்டியில் குஜராத் - ராஜஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் குஜராத் அணி 37 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ராஜஸ்தான் அணியை வீழ்த்தியது.

இந்தப் போட்டிக்கு முன் குஜராத் அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா ஐபிஎல் 15வது சீசனில் 141 ரன்கள் அடித்திருந்தார். அதிக ரன்கள் அடித்தவர்களுக்கான ஆரஞ்ச்நிற தொப்பிக்கான பந்தயத்தில் 15-வது இடத்தில் இருந்த ஹர்திக் பாண்டியா நேற்று அதிரடியாக விளையாடியதால் முதல் இடத்தில் இருந்த பட்லரை முந்தினார்.

ஆட்டத்தின் நடுவே இதனை அறிந்த பட்லர் உடனடியாக ஆரஞ்சு நிற தொப்பியை கழட்டினார். போட்டியின் நடுவில் ஆரஞ்ச் நிற தொப்பியை கழற்ற வேண்டும் என்ற எந்த விதியும் இல்லை. இருப்பினும் ஜாஸ் பட்லர் ஆரஞ்சு நிற தொப்பியை கழற்றினார்.

மைதானத்தில் இதைக்கண்ட ரசிகர்கள் அவருக்கு கரகோஷம் எழுப்பி பாராட்டு தெரிவித்தனர். மேலும் இணையத்திலும் இது குறித்த வீடியோ வைரலாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் பட்லருக்கு பாராட்டு குவிந்து வருகிறது.

இந்த நிலையில் இந்திய அணியின் முன்னாள் ஆல்ரவுண்டர் யுவராஜ் சிங் இது குறித்து வெளியிட்ட டுவிட்டர் பதிவு கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இது குறித்து யுவராஜ் சிங் வெளியிட்ட பதிவில், " கிரிக்கெட்டில் இன்னும் ஜென்டில்மேன்கள் உள்ளனர். மற்ற வீரர்கள் பட்லரை பார்த்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக அவரது சக அணி வீரர்கள் நிறைய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் " என பதிவிட்டுள்ளார்.

கடந்த ஐபிஎல் சீசனில் ஒருமுறை அஸ்வின் மான்கட் முறையில் பட்லரை அவுட்டாக்கியது கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இது குறித்து அஸ்வினுக்கு எதிராகவும் ஆதரவாகவும் பலர் பேசினர்.

We still have gentleman in the game of cricket !!! @josbuttler 👏🏽 other players should learn from him specially team mates !!! #IPL2022#RRvGT