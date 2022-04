கிரிக்கெட்

ஐபிஎல்:கொல்கத்தா அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற ஹைதராபாத் அணி பந்துவீச்சு தேர்வு + "||" + IPL: Hyderabad bowlers won the toss and elected to field in the match against Kolkata

