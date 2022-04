உலக செய்திகள்

ரஷிய போரில் 3 ஆயிரம் வீரர்கள் உயிரிழப்பு; உக்ரைன் அதிபர் வேதனை + "||" + 3,000 soldiers killed in Russian war; The President of Ukraine is in agony

ரஷிய போரில் 3 ஆயிரம் வீரர்கள் உயிரிழப்பு; உக்ரைன் அதிபர் வேதனை