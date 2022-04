மாநில செய்திகள்

கள்ளழகர் வைகையில் இறங்கும் நிகழ்வு: கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 2 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + 2 Died in Over Crowd in Madurai Alagar Festival

கள்ளழகர் வைகையில் இறங்கும் நிகழ்வு: கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 2 பேர் உயிரிழப்பு