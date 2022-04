உலக செய்திகள்

உக்ரைன் பெண்களை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய ரஷிய கணவருக்கு அனுமதி தந்த பெண்...! + "||" + woman who allowed her Russian husband to rape Ukrainian women ...!

உக்ரைன் பெண்களை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய ரஷிய கணவருக்கு அனுமதி தந்த பெண்...!