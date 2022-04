உலக செய்திகள்

உக்ரைன் தலைநகர் கீவ் நகரின் டார்னிட்ஸ்கி மாவட்டத்தில் ரஷியா வான்வழி தாக்குதல் - ஒருவர் பலி; பலர் படுகாயம்! + "||" + Kyiv mayor warns more strikes likely on the Darnytski district of the capital,

