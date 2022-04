சினிமா செய்திகள்

இரண்டே நாளில் ரூ.240 கோடி வசூல் செய்த கேஜிஎஃப்-2..! மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் பட தயாரிப்பு நிறுவனம் + "||" + KGF-2 collects Rs 240 crore in two days Image production company flooded with joy

