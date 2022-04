மாநில செய்திகள்

திருவண்ணாமலையில் சித்ரா பவுர்ணமியையொட்டி லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கிரிவலம் + "||" + Millions of devotees flock to Thiruvannamalai on the occasion of Chitra Pavurnami

