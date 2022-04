தேசிய செய்திகள்

ஆந்திர பிரதேசத்தில் அனுமன் ஜெயந்தி ஊர்வலத்தில் கல்வீசி தாக்குதல்; 15 பேர் படுகாயம் + "||" + Attack on Hanuman Jayanti procession in Andhra Pradesh; 15 people were injured

