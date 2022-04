மாநில செய்திகள்

மண்டூக முனிவருக்கு சாப விமோசனம் அளிக்க புறப்பட்டார் கள்ளழகர்...! + "||" + Kallalagar set out to absolve Sage Manduka from the curse ...!

மண்டூக முனிவருக்கு சாப விமோசனம் அளிக்க புறப்பட்டார் கள்ளழகர்...!