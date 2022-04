மாநில செய்திகள்

"அரசியலமைப்பு சட்டத்தை திருத்தவும்" - மத்திய அரசுக்கு டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + "Amend the Constitution" - Dr. Ramdas' insistence on the Central Government

"அரசியலமைப்பு சட்டத்தை திருத்தவும்" - மத்திய அரசுக்கு டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்