தேசிய செய்திகள்

டெல்லி: கடந்த 15 நாட்களில் கொரோனா பரவல் 500 சதவீதம் அதிகரிப்பு! அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + Covid Spread Up By 500% In Last 15 Days Among Delhi Residents: Survey

டெல்லி: கடந்த 15 நாட்களில் கொரோனா பரவல் 500 சதவீதம் அதிகரிப்பு! அதிர்ச்சி தகவல்