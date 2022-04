வட மாநிலங்களில் தொடரும் வன்முறை; ஹரித்வாரில் அனுமன் ஜெயந்தி ஊர்வலத்தில் கல்வீச்சு - 4 பேர் காயம்!

புதுடெல்லி,

உத்தராகண்ட் மாநிலத்தில் நடைபெற்ற அனுமன் ஜெயந்தி ஊர்வலத்தில் கற்கள் வீசப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அனுமன் ஜெயந்தியையொட்டி நேற்று நாடு முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் ஊர்வலங்கள் நடைபெற்றன.இந்த பேரணியின் போது சில பகுதிகளில் வன்முறை, மோதல் சம்பவங்களும் அரங்கேறின.

இந்த நிலையில், உத்தராகண்ட் மாநிலம் ஹரித்வார் மாவட்டம் ரூர்க்கி அருகே உள்ள பக்வான்பூர் பகுதியில் உள்ள ஒரு கிராமத்தின் வழியாக அனுமன் ஜெயந்தி ஊர்வலம் சென்றபோது கற்கள் வீசப்பட்டன.

நேற்று மாலை, தாதா ஜலால்பூர் கிராமத்தின் வழியாக ஊர்வலம் சென்றபோது வீடுகளின் கூரைகளில் இருந்து, ஊர்வலம் சென்றவர்கள் மீது கற்கள் வீசப்பட்டன. ஊர்வலத்தில் இருந்தவர்கள் மறைந்து கொள்ள இடம் தேடி ஓடத் தொடங்கியதால், நெரிசல் ஏற்பட்டது.

இந்த கல் வீச்சு சம்பவத்தில் 4 பேர் காயமடைந்தனர்.

Uttarakhand | Stone-pelting incident during Hanuman Jayanti procession in a village in Bhagwanpur area, Haridwar



It occurred last evening, some elements jeopardised communal harmony there.Police was deployed, brought situation under control & perpetrators arrested: YS Rawat, SSP pic.twitter.com/DtoT5iDIUW