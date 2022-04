தேசிய செய்திகள்

ஜஹாங்கீர்புரி வன்முறை வழக்கில் கைதான 12 பேருக்கு 14 நாட்கள் நீதிமன்ற காவல் + "||" + Twelve people arrested in the Jahangirpuri violence case have been remanded in judicial custody for 14 days

ஜஹாங்கீர்புரி வன்முறை வழக்கில் கைதான 12 பேருக்கு 14 நாட்கள் நீதிமன்ற காவல்