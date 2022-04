காங்கிரசில் உட்கட்சி பூசல் அதிகம்; திரிணாமுல் காங்கிரசில் இணைந்தார் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்!

புதுடெல்லி,

அசாம் மாநில காங்கிரசின் முன்னாள் தலைவர் ரிபுன் போரா,கட்சியில் இருந்து தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்தார்.

திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்.பி அபிஷேக் பானர்ஜி முன்னிலையில், ரிபுன் போரா திரிணாமுல் காங்கிரசில் இன்று இணைந்தார்.

பாஜகவுக்கு எதிராகப் போராடுவதற்குப் பதிலாக, அசாம் காங்கிரசின் மூத்த தலைவர்களில் ஒரு பகுதியினர், பாஜக அரசாங்கத்துடன் இரகசியப் புரிந்துணர்வைப் பேணி வருகின்றனர். மேலும் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் இருக்கும் உட்பூசல்களை அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

