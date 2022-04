உலக செய்திகள்

சர்வதேச நாணய நிதியத்துடன் பேச்சு ரூ.30 ஆயிரம் கோடி நிதிஉதவி கோரி இலங்கை குழு அமெரிக்கா பயணம் + "||" + sri Lankan delegation heads to US to seek $4 bn bailout package from IMF

