தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில், பா.ஜ.க மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் - ஜே.பி.நட்டா + "||" + In Karnataka, the BJP will return to power - JP Nadda

கர்நாடகத்தில், பா.ஜ.க மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் - ஜே.பி.நட்டா