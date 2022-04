மாநில செய்திகள்

நெல்லை: பாளையங்கோட்டை பஸ் நிலையத்தில் நாட்டு வெடிகுண்டு வீச்சு - 2 வாலிபர்கள் கைது...! + "||" + Nellai: Two persons arrested for throwing a country bomb at Palayankottai bus stand

நெல்லை: பாளையங்கோட்டை பஸ் நிலையத்தில் நாட்டு வெடிகுண்டு வீச்சு - 2 வாலிபர்கள் கைது...!