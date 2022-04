தேசிய செய்திகள்

விவசாயிகள் மகள்களின் கல்விக்கு சம்பளத்தில் ஒரு பகுதியை வழங்க பஞ்சாப் எஸ்.பி. முடிவு + "||" + Punjab S.P. to provide a portion of salary to farmers 'daughters' education. Results

விவசாயிகள் மகள்களின் கல்விக்கு சம்பளத்தில் ஒரு பகுதியை வழங்க பஞ்சாப் எஸ்.பி. முடிவு