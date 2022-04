தேசிய செய்திகள்

அமிர்தசரஸ் மாவட்டத்தில் குண்டு வெடிப்பு சிறுவன் பலி - 2 பேர் படுகாயம் + "||" + 1 killed, 2 injured in blast in Amritsar district in Punjab

