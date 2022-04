மாநில செய்திகள்

சிறந்த திருநங்கை விருது: முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார் + "||" + Best Transgender Award for A.Marlima from Villupuram District

சிறந்த திருநங்கை விருது: முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார்