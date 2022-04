உலக செய்திகள்

தென்ஆப்பிரிக்காவில் கனமழை, வெள்ளத்திற்கு உயிரிழப்பு 443 ஆக உயர்வு + "||" + Extreme levels of flood danger were announced in at least 443 places in South Africa

தென்ஆப்பிரிக்காவில் கனமழை, வெள்ளத்திற்கு உயிரிழப்பு 443 ஆக உயர்வு