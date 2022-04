குஜராத்திடம் தோல்வி அடைந்த சென்னை அணியை கிண்டல் செய்த முன்னாள் இந்திய வீரர்..!!

மும்பை,

ஐபிஎல் 15-வது சீசன் கடந்த மாதம் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற போட்டியில் குஜராத் டைடன்ஸ் அணி-சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் மோதின. முதலில் பேட்டிங் செய்த சென்னை அணி 20 ஓவர்களில் 169 ரன்கள் எடுத்தது.

அதை தொடர்ந்து 170 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்று களமிறங்கிய குஜராத் அணி தொடக்கத்தில் விக்கெட்டுகளை அடுத்தடுத்து இழந்து தடுமாறியது. பின்னர் களமிறங்கிய அந்த அணி வீரர் டேவிட் மில்லர் சென்னை அணியின் பந்துகளை சிதறடிக்கத் தொடங்கினார்.

இறுதியில் ஒரு பந்து மீதமுள்ள நிலையில் குஜராத் அணி 170 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. டேவிட் மில்லர் ஆட்டமிளக்காமல் 94 ரன்கள் எடுத்தார்.

இந்த நிலையில் தற்போது சென்னை அணியை கிண்டலடிக்கும் விதமாக முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் வாசிம் ஜாபர் வீடியோ ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார்.

This is exactly how Miller stole the win from CSK! #GTvCSK#IPL2022pic.twitter.com/ASJHhBOytz