மாநில செய்திகள்

நாங்குநேரி: கணவன், மனைவியை வெட்டிக் கொன்ற தொழிலாளிக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை + "||" + Double life sentence for worker who hacked husband and wife to death

நாங்குநேரி: கணவன், மனைவியை வெட்டிக் கொன்ற தொழிலாளிக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை